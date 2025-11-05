L'uomo che conquistò la velocità: de Adamich, il ricordo della Ferrari

“Io arrivavo dal Jolly Club”, inizia a raccontare de Adamich, “mentre la situazione di Giunti era diversa. A Vallelunga venne organizzata una gara di un’ora con i prototipi di classe 2000 e l’ingegner Chiti inviò due Alfa 33 che avevano appena debuttato. In qualifica fui più veloce e mi aggiudicai la gara con un grande margine. La cosa non passò inosservata e venni convocato a Maranello da Enzo Ferrari. Concordammo di effettuare un test all’Aerautodromo di Modena. Mi accomodai nell’abitacolo della 312 di Chris Amon, con mezzo busto fuori dall’abitacolo perché non fu possibile regolare i pedali per la mia lunghezza. La vettura più potente che avevo guidato fino a quel momento era l’Alfa Romeo TZ2 da 170 cavalli, non potete immaginare quanto importante fosse il salto prestazionale tra quella GT e una monoposto! Al terzo passaggio, investito dall’aria e senza riuscire a cambiare bene le marce, ricordo che dissi tra me e me: non è il mio mestiere. Invece girai fortissimo. Dopo questo test, Ferrari mi mise alla prova a Monza dove guidai la vettura con cui Amon aveva disputato il GP d’Italia. Questa volta l’abitacolo era stato adattato per me e riuscii a girare quattro decimi più veloce di quanto fece il neozelandese durante le qualifiche. Il successivo test a Vallelunga, con record della pista, mi spalancò le porte della mia prima gara con una F1, a Jarama, in un appuntamento non valido per il mondiale".