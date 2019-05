L'ultimo saluto a Niki Lauda: sepolto con la tuta Ferrari

29/05/2019

Grande commozione a Vienna dove, nella cattedrale di Santo Stefano, è stata allestita la camera ardente per Niki Lauda. La moglie Birgit, insieme ai figli Lukas e Mathias, ha posato sul feretro il casco rosso con il quale il pilota ha corso per tutta la sua carriera vincendo tre Mondiali di Formula 1. Secondo quanto riportato dai media locali, è stata rispettata l'ultima volontà di Lauda, che avrebbe chiesto di essere seppellito indossando la tuta rossa della Ferrari con cui si laureò campione del mondo di F1 nel 1975 e 1977. I funerali saranno in forma privata.