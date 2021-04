L'affidabile Hulk... si veste di verde! È  Nico il"jolly" Aston Martin nel Mondiale

FORMULA 1

Il pilota tedesco dimentica la Red Bull aggiudicandosi il ruolo di terzo pilota e collaudatore del team nato sulle ceneri della Racing Point.

di

STEFANO GATTI

Persa lo scorso autunno - a vantaggio di Sergio Perez - la corsa all'abitacolo della seconda Red Bull, Nico Hulkenberg ha scelto di proseguire il suo rapporto con Aston Martin, il team per il quale (quando ancora si chiamava Racing Point) si era messo in evidenza in tre occasioni nel 2020, sostituendo proprio lo stesso pilota messicano (nei due GP di Silverstone) e poi il confermato Lance Stroll (al Nuerburgring), in occasione degli episodi di positività al Covid-19 di entrambi.

"Prima di tutto, è bello accordarsi con parecchio anticipo. L'anno scorso non avevo avuto molto preavviso per prepararmi a saltare in macchina! Sono veramente felice di poter continuare a lavorare con questa squadra, per la quale ho guidato a lungo nella mia carriera".

Per ben quattro stagioni (nel 2012 e poi dal 2014 al 2016) pilota titolare della Force India, che nel 2019 si è trasformata in Racing Point e da quest'anno e diventata Aston Martin, Nico Hulkenberg nemmeno in questa occasione recide il "cordone ombelicale" con il team nato nell'ormai lontano 1991 come Jordan e che - un vero e proprio ritorno alle origini - ha abbandonato il rosa delle ultime tre stagioni per il british racing green delle monoposto con le quali - vent'anni fa appunto , scesero in pista tra gli altri i nostri Andrea De Cesaris e Alessandro Zanardi ma soprattutto debuttò nel Mondiale Michael Schumacher.

Al 33enne Hulkenberg (che nel Mondiale ha guidato anche Williams, Sauber e - dal 2017 al 2019 - la Renault), Aston Martin affida ora - anzi riaffida - il ruolo di riserva e vi aggiunge quello di sviluppo. Nessun dubbio che - dall'alto dei suoi 179 GP disputati - il tedesco sia all'altezza del compito. Soprattutto dopo aver dato dimostrazione di qualità, affidabilità e... reattività, facendosi trovare pronto ed in perfetta forma nel momento in cui Racing Point ha dovuto sostituire Perez nei due GP di Silverstone ad agosto e Stroll in quello del Nuerburgring nel mese di ottobre. Tradito dalla power unit ancora prima del via del GP d'Inghilterra, sette giorni più tardi Nico ha chiuso al settimo posto il GP del 70esimo Anniversario (della F.1) sullo storico tracciato del Northamptonshire e - ormai ben calato nel ruolo di "supersub"- si è confermato in zona-punti (ottavo) al GP dell'Eiffel, disputato al Nuerburgring al posto del canadese Stroll, con preavviso in pratica... inesistente, rendendosi protagonista di un... "GP nel GP" per raggiungere l'autodromo in tempo per scendere in pista nelle qualifiche del sabato pomeriggio!