Kimi balla sul mondo, Montreal sveglia Hamilton. Colapinto sogna in grande

L'investimento a lungo termine di Toto Wolff sta già pagando, con tanto di cospicui interessi. Provvede lui stesso a togliersi qualche frazione di punto per via di alcune imperfezioni sparse qua e là nell'arco del weekend, sia in prova che in gara. Tocca levargli mezzo punto per le intemperanze della Sprint, ma gli stiamo veramente facendo le pulci. Il fatto è che viene veramente difficile trovare difetti a Kimi in questo momento di grazia.