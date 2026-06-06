F1 Monaco, Antonelli: “Qualifica super combattuta, mi sto godendo questa Mercedes”

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Kimi è il primo italiano a tornare in pole position a Monte Carlo dal 2004, quando a farlo fu Jarno Trulli: "Ho fatto grandi passi in avanti rispetto a un anno fa"
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Dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio di Monaco, Kimi Antonelli si è mostrato molto sicuro di sé nella classica intervista che fa seguito alla sessione di qualifiche: “È stata una qualifica super combattuta e nell’ultimo giro sono riuscito a mettere insieme tutto. Qui non è facile trovare la fiducia, perché sfiori sempre i muri, ma mi sto godendo la mia macchina. Ho fatto un grande passo avanti rispetto allo scorso anno”.
E ancora: "È stato uno di quei giri in cui riesci a mettere tutto insieme. La qualifica è stata molto combattuta e nel primo tentativo della Q3 i distacchi erano davvero minimi. Sapevo che l'ultimo giro sarebbe stato determinante e speravo di riuscire a rimanere davanti. Oggi siamo riusciti a fare un grande passo in avanti. È stata una delle qualifiche più intense della stagione. Qui devi spingerti sempre al limite e non è facile trovare la fiducia necessaria per farlo. Però mi sono sentito a mio agio fin dalle prove del mattino e questo mi ha aiutato molto". Antonelli evidenzia inoltre la crescita rispetto alla stagione precedente, confermando la propria maturazione sportiva: "Mi sto godendo il momento, la macchina e tutto ciò che stiamo vivendo. Rispetto all'anno scorso ho fatto un grande passo avanti e non vedo l'ora di affrontare la gara di domani".
Contento della sua prova pure Max Verstappen, autore del secondo miglior crono: “Se ieri mi avessero detto che sarei stato in prima fila, avrei accettato subito. Sono contento per come sono andate queste qualifiche. Domani vedremo cosa riusciremo a fare in partenza perché non è facile partire con queste auto e dietro di me ci saranno le Ferrari, che di solito scattano bene”.
Il terzo tempo lo ha fatto segnare invece Lewis Hamilton, il cui obiettivo sarà ora quello di fare un ulteriore step avanti nella gara di domenica: “Innanzitutto voglio fare le congratulazioni a Kimi per aver ottenuto la sua prima pole position in una pista così speciale. Nelle prove libere siamo andati meglio e dobbiamo quindi analizzare dove possiamo migliorare, ma per me è un privilegio poter essere qui ancora dopo così tanti anni. Quest’anno siamo tutti molto vicini come prestazioni. Pensavo di aver quasi fatto la pole, ma poi Kimi e Max sono stati migliori di me. Ci tengo però a ringraziare tutto il team e chi lavora in fabbrica per il lavoro che stanno facendo”.
"Monaco regala sempre una delle qualifiche più divertenti della stagione, con un pubblico incredibile, un’atmosfera unica e un livello di intensità incredibile. All’inizio della sessione purtroppo non avevo la stessa fiducia nella vettura che sentivo nelle prove libere, e dovremo analizzare attentamente cosa sia cambiato, specie considerando che non avevamo apportato modifiche rilevanti. Ho percepito alcune differenze a livello di bilanciamento e i distacchi sono stati incredibilmente ridotti per tutta la sessione tra Kimi, Max, Charles e me. Non vedo l’ora di affrontare la gara di domani e di avere l’opportunità di portare a casa un risultato importante. Il team in fabbrica sta facendo un lavoro fantastico e sono fiducioso che nelle prossime corse riusciremo a lottare con sempre maggiore continuità nelle posizioni di vertice", ha aggiunto.