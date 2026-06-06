F1 Monaco, Antonelli: “Qualifica super combattuta, mi sto godendo questa Mercedes”

E ancora: "È stato uno di quei giri in cui riesci a mettere tutto insieme. La qualifica è stata molto combattuta e nel primo tentativo della Q3 i distacchi erano davvero minimi. Sapevo che l'ultimo giro sarebbe stato determinante e speravo di riuscire a rimanere davanti. Oggi siamo riusciti a fare un grande passo in avanti. È stata una delle qualifiche più intense della stagione. Qui devi spingerti sempre al limite e non è facile trovare la fiducia necessaria per farlo. Però mi sono sentito a mio agio fin dalle prove del mattino e questo mi ha aiutato molto". Antonelli evidenzia inoltre la crescita rispetto alla stagione precedente, confermando la propria maturazione sportiva: "Mi sto godendo il momento, la macchina e tutto ciò che stiamo vivendo. Rispetto all'anno scorso ho fatto un grande passo avanti e non vedo l'ora di affrontare la gara di domani".