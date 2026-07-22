Il Manchester United presenta la nuova maglia da trasferta per la stagione 2026-27

"Rilasciata mercoledì, rivisita una delle particolarità più iconiche del club in trasferta attraverso una lente moderna.

Lo United ha indossato il blu in alcuni dei momenti leggendari della nostra storia, tra cui la finale della Coppa dei Campioni 1968, la semifinale della UEFA Champions League 2009 e la finale della UEFA Europa League 2017. Ora il blu è tornato, unendo fondamenta familiari a texture raffinate e linee sottili, offrendo un design che conserva la chiarezza e la sicurezza da tempo associate al Manchester United in trasferta.

La maglia è arricchita dal tradizionale rosso e bianco del club e incorpora anche l'iconico logo trifoglio del produttore Adidas."