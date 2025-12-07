Logo SportMediaset

Formula 1
ROOKIE DELL'ANNO

Antonelli: "In quest'ultimo GP ho faticato, ma è stata una stagione incredibile"

Il 19enne bolognese della Mercedes ha chiuso in modo amaro un anno comunque da ricordare: "Sono pronto a riposarmi e a tornare più forte il prossimo anno"

di Redazione
07 Dic 2025 - 18:20
Andrea Kimi Antonelli si è dovuto accontentare della quindicesima posizione al GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione che ha chiuso il campionato mondiale 2025 di Formula 1. Prestazione di non facile lettura quella del giovane italiano, pesantemente viziata da una qualificazione difficilissima. Si può comunque ritenere soddisfatto il bolognese che, al debutto, ha raccolto la settima piazza nella classifica piloti (con tre podi nelle gare lunghe e uno in quelle sprint), raccogliendo complessivamente 150 punti, conquistando tra l'altro il secondo posto nella classifica costruttori con la sua Mercedes.

Una volta arrivato al parco chiuso, Kimi ha commentato la sua giornata. "Oggi non c'era passo - ha dichiarato Antonelli - . Ho fatto tanta fatica in macchina, forse è stato uno dei momenti più duri di questa stagione. Avevo poco margine per progredire, è stato complicato. La strategia migliore forse sarebbe stata partire con le rosse, ma dirlo adesso è facile. La mia partenza non è stata delle migliori, e la mancanza di passo non ha aiutato".

Norris campione del mondo, Verstappen cede la corona con la vittoria nel GP

Antonelli ha poi chiosato: "Questo fine settimana non mi sono mai sentito al top, ma sono pronto a riposarmi e a tornare più forte il prossimo anno. In gomma dura spingevo per mantenere la posizione, l'obiettivo era il secondo posto nella classifica Costruttori. Anche Russell ha faticato, quindi abbiamo parlato e ci siamo detti di non rischiare. La stagione? Ho imparato tanto, è stata incredibile. Adesso abbiamo un mese per rifiatare, abbiamo tutto per tornare più forti". 

Verstappen e Piastri battuti in volata: chi ha più rimpianti?

