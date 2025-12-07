Antonelli: "In quest'ultimo GP ho faticato, ma è stata una stagione incredibile"

Antonelli ha poi chiosato: "Questo fine settimana non mi sono mai sentito al top, ma sono pronto a riposarmi e a tornare più forte il prossimo anno. In gomma dura spingevo per mantenere la posizione, l'obiettivo era il secondo posto nella classifica Costruttori. Anche Russell ha faticato, quindi abbiamo parlato e ci siamo detti di non rischiare. La stagione? Ho imparato tanto, è stata incredibile. Adesso abbiamo un mese per rifiatare, abbiamo tutto per tornare più forti".