Kimi Antonelli: "A Baku il peggior weekend dell’anno, ma è andata bene"

"Oggi sicuramente non avevo il passo dei weekend scorsi, è stato un fine settimana tutto in salita fin dalle Fp1. È stato il weekend peggiore dell'anno e oggi è uno di quei giorni in cui devi essere contento del quinto posto, considerato anche quello che è successo con la Safety. Non sono contento di come ho guidato, è un peccato ma in fin dei conti è andata così, George ha fatto un weekend fantastico, ma già in Bahrein la prossima settimana farò in modo di tornare al mio livello ". Così Kimi Antonelli commenta il suo quinto posto nel Gran Premio di Azerbaigian di Formula 1 a Baku. "Questo weekend non eravamo pronti a cambiare la power unit, l'avrei presa molto volentieri ma è andata così", ha aggiunto il pilota della Mercedes.