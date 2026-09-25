Verstappen è una furia: "Il team mi chiedeva di spingere, ho mandato tutti a fanc*lo"

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Se il venerdì di Baku non ha sorriso a Kimi Antonelli, non è andata molto bene nemmeno a Max Verstappen. L'olandese ha chiuso le qualifiche all'ottavo posto, ben lontano dal compagno di squadra Hadjar che si è piazzato quarto. Il pilota della Red Bull, colpito da problemi alla power unit e alla batteria, era letteralmente furente davanti ai media: "Durante tutte le qualifiche il motore non ha funzionato - ha tuonato il 28enne -. Abbiamo apportato una regolazione alla vettura che però non ha dato risultati del tutto positivi. Rispetto a Isack Hadjar ero mezzo secondo più lento sui rettilinei".
E ancora: "In Q3 all’improvviso la batteria non si ricarica. Mi dicono di spingere con metà batteria, e io rispondo: ‘Sì, andate a fanc*lo‘. Ne avevo davvero abbastanza. Ti prepari così bene per tutto il weekend, la macchina va bene, e poi tutto va a rotoli nelle qualifiche, non c’è più niente che tu possa farci. Dopo quel giro, che ho dovuto interrompere perché la batteria era carica solo a metà, le gomme si sono raffreddate troppo. Senza la batteria non puoi spingere e quindi non riesci a portare le gomme alla temperatura giusta". Sabato Verstappen sarà chiamato a una super-rimonta per rendere il weekend di Baku meno nero.