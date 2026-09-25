Verstappen è una furia: "Il team mi chiedeva di spingere, ho mandato tutti a fanc*lo"

Se il venerdì di Baku non ha sorriso a Kimi Antonelli, non è andata molto bene nemmeno a Max Verstappen. L'olandese ha chiuso le qualifiche all'ottavo posto, ben lontano dal compagno di squadra Hadjar che si è piazzato quarto. Il pilota della Red Bull, colpito da problemi alla power unit e alla batteria, era letteralmente furente davanti ai media: "Durante tutte le qualifiche il motore non ha funzionato - ha tuonato il 28enne -. Abbiamo apportato una regolazione alla vettura che però non ha dato risultati del tutto positivi. Rispetto a Isack Hadjar ero mezzo secondo più lento sui rettilinei".