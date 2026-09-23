Montezemolo: "Antonelli era della Ferrari, poi Arrivabene disse di no. Meglio per Kimi..."

Eppure scuderie rivali hanno puntato su talenti in erba più o meno alla stessa età e poi sono diventati campioni, racconta Montezemolo. Forse è andata meglio così per Kimi: "Non sapevo che Hamilton fosse entrato in McLaren a dodici anni.Di recente, il figlio di Kimi Raikkonen ha firmato un contratto con la Red Bull a undici anni. Una grande opportunità è sfumata, ma è quasi meglio così per Antonelli. Un italiano così giovane alla guida di una Ferrari avrebbe dovuto affrontare una pressione terribile". Con il percorso in Mercedes, è andata diversamente: "Ha debuttato senza troppe responsabilità l'anno scorso, ha avuto modo di crescere e migliorare, correggendo alcuni errori. Quest'anno, con una macchina migliore, ha dimostrato di essere molto bravo. Sono un tifoso della Ferrari e faccio il tifo anche per lui".