Superbike, Lecuona vince gara-1 a Cremona e rimanda la festa di Bulega

Iker Lecuona ha vinto gara-1 del round di Cremona del Mondiale Superbike e ha rimandato almeno a domani la festa iridata di Nicolò Bulega. Il leader della classifica si è piazzato secondo e dovrà aspettare così l'esito delle due gare della domenica per laurearsi aritmeticamente campione del mondo. Comunque sia, è solo questione di tempo. Per lo spagnolo, scattato dalla pole, si tratta del secondo successo stagionale. La tripletta Ducati è stata completata dal terzo posto di Sam Lowes. Ottimo quarto posto di Lorenzo Baldassarri con un'altra Panigale V4R.