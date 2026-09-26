Superbike, Lecuona vince gara-1 a Cremona e rimanda la festa di Bulega

26 Set 2026 - 19:18
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Iker Lecuona ha vinto gara-1 del round di Cremona del Mondiale Superbike e ha rimandato almeno a domani la festa iridata di Nicolò Bulega. Il leader della classifica si è piazzato secondo e dovrà aspettare così l'esito delle due gare della domenica per laurearsi aritmeticamente campione del mondo. Comunque sia, è solo questione di tempo. Per lo spagnolo, scattato dalla pole, si tratta del secondo successo stagionale. La tripletta Ducati è stata completata dal terzo posto di Sam Lowes. Ottimo quarto posto di Lorenzo Baldassarri con un'altra Panigale V4R.

“Sono molto felice. Se penso che questa mattina in Superpole stavo per cadere prima di fare la Pole Position e vincere la gara, la soddisfazione è ancora più grande. Ringrazio il mio team perché mi ha dato una moto fantastica fin dalle FP1. Avere un feeling così fin dal venerdi è qualcosa di straordinario”, ha detto Lecuona.

“Ci sono momenti in cui devi guardare oltre alla singola gara e questo è uno di quelli. Non nascondo il fatto che Iker sia stato più veloce di me fino a questo momento nel weekend ma il nostro obiettivo rimane lo stesso: fare un passo in avanti anche domani. La pressione? Sarebbe impossibile non sentirla ma è una cosa bellissima e ringrazio tutti quelli che sono venuti a fare il tifo per me. Ci vediamo domani", le parole di Bulega.

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