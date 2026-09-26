Fils, che pasticcio! Si dimentica di iscriversi al 500 di Tokyo. Ora dovrà difendere il titolo dalle quali

Un pasticcio organizzativo. Arthur Fils, tennista francese classe 2004, si è reso protagonista di una situazione insolita nel circuito Atp: lui e il suo staff si sono dimenticati di iscriversi al 500 di Tokyo. Il francese era indeciso se prendere parte o meno al torneo e così si è perso la deadline per le iscrizioni. Una beffa visto che anche le tre wildcard disponibili erano già state assegnate. Così Fils dovrà difendere il titolo (l'anno scorso si era laureato campione) partendo dalle qualificazioni. Da numero 11 al mondo è il giocatore con la classifica più alta dal 2007 a oggi a prendere parte alle qualificazioni di un evento Atp