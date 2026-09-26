Napoli, dalla Danimarca Hojlund manda messaggi ad Allegri

Il danese ha segnato due gol in sei partite tra Coppa e campionato. Non sono pochi, non sono tanti. Comunque un bottino soddisfacente se i numeri raccontano che su 8 tiri in porta Hojlund ne ha piazzati 2 alle spalle del portiere. La percentuale di realizzazione del 25% è, anzi, piuttosto alta.