Mercedes stellari a Baku: Russell precede Antonelli. Le Ferrari ad oltre un secondo

Uno-due Mercedes senza discussioni nel secondo turno di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaijan. George Russell chiude imbattuto la prima giornata di attività in pista a Baku con il migliore tempo in un minuto, 43 secondi e 347 millesimi. Solo mezz'ora di prove (complice una bandiera rossa) per Kimi Antonelli sulla cui Mercedes dopo il problema idraulico del turno iniziale è stata sostituita (senza incorrere in penalità) la power unit. Il leader del Mondiale incassa un distacco di più di mezzo secondo (552 millesimi) dal compagno di squadra. Tra le Frecce d'Argento e le Ferrari si inserisce Max Verstappen con la Red Bull, il cui ritardo dalla vetta è già di ben 827 millesimi. Charles Leclerc e Lewis Hamilton (quest'ultimo sotto inchiesta per impeding su Liam Lawson) sigillano la top five ma entrambi sono oltre il secondo di ritardo: uno e 126 millesimi per il monegasco, uno e 318 per sir Lewis.