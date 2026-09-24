F1 AZERBAIJAN

Mercedes stellari a Baku: Russell precede Antonelli. Le Ferrari ad oltre un secondo

Tra le Frecce d'Argento e le Rosse si inserisce la Red Bull di Verstappen

di Stefano Gatti
24 Set 2026 - 15:32
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Uno-due Mercedes senza discussioni nel secondo turno di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaijan. George Russell chiude imbattuto la prima giornata di attività in pista a Baku con il migliore tempo in un minuto, 43 secondi e 347 millesimi. Solo mezz'ora di prove (complice una bandiera rossa) per Kimi Antonelli sulla cui Mercedes dopo il problema idraulico del turno iniziale è stata sostituita (senza incorrere in penalità) la power unit. Il leader del Mondiale incassa un distacco di più di mezzo secondo (552 millesimi) dal compagno di squadra. Tra le Frecce d'Argento e le Ferrari si inserisce Max Verstappen con la Red Bull, il cui ritardo dalla vetta è già di ben 827 millesimi. Charles Leclerc e Lewis Hamilton (quest'ultimo sotto inchiesta per impeding su Liam Lawson) sigillano la top five ma entrambi sono oltre il secondo di ritardo: uno e 126 millesimi per il monegasco, uno e 318 per sir Lewis.

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Risale Lando Norris: quattordicesimo causa problemi al fondo vettura nelle FP1, il campione del mondo in carica è sesto ad un secondo e 484 millesimi dal connazionale Russell. Tra lui e il compagno di squadra Oscar Piastri (ottavo) c'è Pierre Gasly con la Alpine-Mercedes. Il rientrante Isack Hadjar (Red Bull) chiude nono ad un secondo e 521 millesimi, l'ormai separato in casa (Haas) Esteban Ocon si assicura l'ultima casella della top ten con un ritardo da Russell che sfiora i due secondi (uno e 943 millesimi). Bandiera rossa come detto sopra dopo venti minuti di azione per un contatto duro di Arvid Lidblad nell'imbuto in salita del castello (il punto dalla sede stradale più stretto dell'intero calendario iridato) con danni rilevanti sul lato destro della Racing Bulls numero quarantuno del rookie inglese che aveva giù toccato le barriere nel primo turno di prove della mattinata. Arvid chiude diciottesimo. Decisamente meglio il suo compagno di squadra Lawson, dodicesimo ma a tre secondi e 44 millesimi dalla vetta.

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Nella seconda metà della classifica, buon tredicesimo tempo con la Cadillac-Ferrari per Sergio Perez che a Baku ha vinto due volte con la Red Bull (2021 e 2023). Alle sue spalle le Audi di Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg, a loro volta seguiti dalle Williams aggiornate di Alexander Albon e Carlos Sainz (sedicesimo e diciassettesimo). L'ex ferrarista era stato grande protagonista a Baku nel 2025, qualificando la sua Williams-Mercedes in prima fila a fianco del poleman Verstappen e chiudendo il GP sul terzo gradino del podio alle spalle dello stesso olandese e di Russell.

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