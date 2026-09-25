F1, GP Azerbaigian: Antonelli a muro, Russell conquista la pole

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Colpo di scena nelle qualifiche del GP dell'Azerbaigian di F1. Sul tracciato cittadino di Baku, l'errore più clamoroso lo commette Andrea Kimi Antonelli, che va a sbattere nel Q1 e deve fermarsi: partirà 16° in griglia. La pole finisce nelle mani del compagno di team e primo avversario nella corsa al titolo George Russell, che ferma il cronometro sullo strepitoso tempo di 1'42"526. In prima fila con lui anche la Ferrari di Charles Leclerc, seppure a ben otto decimi. Dietro alla rossa si piazzano Piastri (McLaren) e il rientrante Hadjar (Red Bull). Sesto Hamilton, male Verstappen, solo ottavo.
I muri di Baku possono riservare brutti scherzi. Kimi Antonelli lo scopre a proprie spese nel Q1 del GP d'Azerbaigian, commettendo un errore che complica e non poco il suo weekend. Nelle curve finali del suo secondo tentativo lanciato, il leader del Mondiale "bacia" il muro e ne paga le conseguenze: pneumatico forato e sospensione rotta, è ritiro dalle qualifiche. Kimi riesce comunque a passare il Q1, ma scatterà dalla 16a posizione e dovrà effettuare un'altra poderosa rimonta, dopo quella di Monza.
Il grande protagonista nelle qualifiche è così George Russell, già efficace e velocissimo nelle prove libere, che sfrutta nel migliore dei modi l'occasione creata dall'incidente del compagno. Il britannico studia il tracciato nelle prime due sessioni, chiuse entrambe in testa, e opta per una strategia che viene seguita quasi da ogni big: un solo run, migliorandosi costantemente. Il risultato è un giro veloce semplicemente strepitoso e irraggiungibile, con quel tempo di 1'42"526 che lascia tutti sul posto e lo vede migliorare di un secondo il tempo ottenuto nel Q2.
Russell centra la pole position e rifila almeno otto decimi a ogni rivale: Leclerc (+0.837) e Piastri (+0.838) sono secondo e terzo, separati da un millesimo. Quarta posizione per il rientrante Hadjar (+0.974), che batte un Verstappen irriconoscibile nel Q3: lento e lontanissimo, Max scatterà 8° (+1.555). Davanti a lui ecco Norris, che non sfrutta l'ultimo tentativo con gomma nuova (+.1.146), ma anche Hamilton (+1.332) e Gasly (+1.521), mentre Sainz (+2.040) e Colapinto completano la top-10.
Appuntamento alle 13 di sabato per la gara, con le Mercedes agli antipodi: Russell in pole e fortemente candidato alla vittoria, Antonelli 16°. A Monza è successo l'incredibile, ma a Baku sarà più difficile ripetere l'impresa per il bolognese.