F1, GP Azerbaigian: Antonelli a muro, Russell conquista la pole

Russell centra la pole position e rifila almeno otto decimi a ogni rivale: Leclerc (+0.837) e Piastri (+0.838) sono secondo e terzo, separati da un millesimo. Quarta posizione per il rientrante Hadjar (+0.974), che batte un Verstappen irriconoscibile nel Q3: lento e lontanissimo, Max scatterà 8° (+1.555). Davanti a lui ecco Norris, che non sfrutta l'ultimo tentativo con gomma nuova (+.1.146), ma anche Hamilton (+1.332) e Gasly (+1.521), mentre Sainz (+2.040) e Colapinto completano la top-10.