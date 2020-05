Joanna Villeneuve, il ricordo amaro del "suo" Gilles

Ospite in studio dello Speciale "Villeneuve campione o mito?" condotto nel 1992 dall'indimenticato Oscar Orefici. Joanna Villeneuve ricorda, 10 anni dopo, quelle ore drammatiche. Quando ricevette la telefonata del collega e amico di Gilles Jody Scheckter. Una telefonata che le comunicava le gravi condizioni del marito a seguito dell'incidente. Non era al circuito perché rimasta a Montecarlo per la comunione della figlia Melanie. "La moglie di un pilota si aspetta quel momento, ma viverlo è ben diverso".