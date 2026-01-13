Jack Doohan e Alpine si separano con accordo consensuale

Giunge al termine dopo quattro anni tra alterne fortune la collaborazione tra Jack Doohan e Alpine. Il team francese e il pilota australiano hanno raggiunto un accordo di separazione consensuale che lascia libero Jack (ventitré anni tra una settimana) di cercare altre strade (e soprattutto altre piste) per il rilancio nel motorsport internazionale. Dopo l'esordio nel Gran Premio di Abu Dhabi del 2024 in sostituzione di Esteban Ocon, il figlio del cinque volte iridato della 500 Mick è stato a sua volta appiedato da Flavio Briatore dopo cinque soli GP (da Melbourne a Miami) tutt'altro che degni di nota e contraddistinti da un pesante incidente nel secondo turno di prove libere del Gran Premio del Giappone di Suzuka, con la "promessa" (apparsa subito parecchio aleatoria) di poter tornare titolare in caso di scarso rendimento del suo sostituto Franco Colapinto nei cinque GP successivi. Il pilota argentino in effetti non ha saputo fare meglio, ma il volante della A525 è rimasto saldamente nelle sue mani. Ad azzerare le chance di un ritorno al volante a breve termine era la conferma di Colpinto a fianco di Pierre Gasly nella formazione base 2026 del team bleu, la cui nuova monoposto (siglata A526) verrà presentata venerdì 23 gennaio, lo stesso giorno della nuova Ferrari. Ecco intanto il testo del laconico comunicato con il quale le due parti si sono dette addio: