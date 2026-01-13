Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
FORMULA 1

Jack Doohan e Alpine si separano con accordo consensuale

L'australiano era stato sostituito dopo soli sei GP del Mondiale 2025 da Franco Colapinto

di Stefano Gatti
13 Gen 2026 - 12:04
© Getty Images

© Getty Images

Giunge al termine dopo quattro anni tra alterne fortune la collaborazione tra Jack Doohan e Alpine. Il team francese e il pilota australiano hanno raggiunto un accordo di separazione consensuale che lascia libero Jack (ventitré anni tra una settimana) di cercare altre strade (e soprattutto altre piste) per il rilancio nel motorsport internazionale.  Dopo l'esordio nel Gran Premio di Abu Dhabi del 2024 in sostituzione di Esteban Ocon, il figlio del cinque volte iridato della 500 Mick è stato a sua volta appiedato da Flavio Briatore dopo cinque soli GP (da Melbourne a Miami) tutt'altro che degni di nota e contraddistinti da un pesante incidente nel secondo turno di prove libere del Gran Premio del Giappone di Suzuka, con la "promessa" (apparsa subito parecchio aleatoria) di poter tornare titolare in caso di scarso rendimento del suo sostituto Franco Colapinto nei cinque GP successivi. Il pilota argentino in effetti non ha saputo fare meglio, ma il volante della A525 è rimasto saldamente nelle sue mani. Ad azzerare le chance di un ritorno al volante a breve termine era la conferma di Colpinto a fianco di Pierre Gasly nella formazione base 2026 del team bleu, la cui nuova monoposto (siglata A526) verrà presentata venerdì 23 gennaio, lo stesso giorno della nuova Ferrari. Ecco intanto il testo del laconico comunicato con il quale le due parti si sono dette addio:

BWT Alpine Formula One Team conferma di aver raggiunto un accordo reciproco con Jack Doohan per porre termine alla sua collaborazione con il team per la stagione 2026 del Campionato Mondiale FIA di Formula Uno e permettergli di perseguire altre opportunità professionali. Jack è diventato il primo membro dell'Alpine Academy a passare a un posto di gara con la squadra quando ha debuttato nel Gran Premio di Abu Dhabi 2024. La squadra desidera ringraziarlo per il suo impegno e professionalità negli ultimi quattro anni, sia dentro che fuori pista, e gli augura il meglio per il futuro.

formula 1
doohan
alpine
accordo

Ultimi video

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

00:26
Leclerc, che scherzo a Russell

Leclerc, che scherzo a Russell

01:47
DICH VASSEUR FINE ANNO 19/12 DICH

Vasseur: "Focalizzati sul 2026: la nuova Ferrari sarà presentata il 23 gennaio"

00:18
Lando in love

Lando in love: che baci con la fidanzata

00:15
Leclerc e Hamilton, ma che fate?

Leclerc e Hamilton, ma che fate?

00:23
Vesrtappen, ma cosa fai?

Verstappen, ma cosa fai?

01:33

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

01:34
RULLO MORTE DE ADAMICH SRV

De Adamich, una vita in mezzo ai motori: da pilota e poi in tv

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

I più visti di Formula 1

Debutto in incognito: Audi in total black nel filming day di Barcellona

Anche Margarida Corceiro fa festa: le foto della compagna di Norris

Nel segno della continuità: si chiamerà SF-26 la nuova Ferrari

Cattiveria cercasi, i "buoni" propositi di Piastri: Norris è avvisato

Prima "sbirciatina" alla power unit Honda per le Aston Martin di Alonso e Stroll

Una Aston Martin su uno yacht ad Abu Dhabi

Notizie del giorno
Vedi tutti
5 - Hakan Calhanoglu (53 rigori segnati su 59, 90%)
12:49
Calhanoglu, non c'è lesione ma risentimento al soleo: salta almeno 4 partite
12:50
Roma, perso Raspadori è tutto fatto per Vaz. Ora si prova per Malen ma c'è l'Atletico
12:36
Il "diario" dell'infortunato Dumfries: "Sfida mentale dura, ma torno prima del previsto"
12:35
Dumfries, recupero accelerato fra post social e allenamenti intensi
12:32
Genoa, colpo di scena: l'Al-Nassr blocca Bento. L'affare può saltare