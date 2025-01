Io, lei e l'altro: sorriso amaro per Sainz nel giorno della "prima" rossa di Hamilton

Nel giorno in cui il pilota che gli ha tolto la Ferrari... da sotto al sedere, Carlos Sainz prova "disperatamente" a non farsi dimenticare pubblicando sui suoi profili social qualche scatto "al volo", nel vero senso della parola: prima comodamente in poltrona all'interno della lussuosa cabina di un jet privato e poi al volante di un'auto a noleggio, verosimilmente in viaggio verso la factory di Williams Racing in quel di Grove (Oxfordshire).