Invasione di pista: Red Bull multata ad Austin per un... dispetto a Norris!

"Rispettiamo pienamente i commissari. Solo per dirvi quello che so, penso che siamo stati convocati perché si è avuto la sensazione che a un certo punto durante le procedure di griglia uno dei nostri ragazzi non avesse seguito le istruzioni ufficiali, alcune istruzioni del commissario. Abbiamo parlato con i nostri uomini. Sono molto sicuri di aver seguito le istruzioni del maresciallo in ogni momento. Quindi penso che probabilmente ci sia un malinteso. Ancora una volta, siamo andati a vedere il video con la FIA. E di sicuro è qualcosa che possiamo fare meglio in futuro. Certamente da parte nostra non sentiamo di aver ignorato alcuna istruzione. Non abbiamo ricevuto istruzioni specifiche. Quindi penso che sia una cosa molto piccola, ma comunque qualcosa che affronteremo in futuro".