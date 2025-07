Piastri implacabile, Norris impreciso e arrendevole. A Leclerc spunta il sorriso

La pole position resta il punto più alto di un fine settimana che però lo vede fisso dietro alla MCL39 gemella, sia nella Sprint che nel Gran Premio. Come in altre occasioni, Lando accetta il verdetto della pista con un tono di rassegnazione non appropriato per un candidato al titolo piloti. Gli manca in modo lampante il cosiddetto "physique du rôle". Al netto delle piccole (ma decisive) imperfezioni in gara e di un pit stop non impeccabile (non per colpa sua) che mettono fine allo slancio portato dall'uno due vincete di inizio estate a Spielberg e Silverstone.