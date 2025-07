Il Giro della Romagna PRO torna domenica 21 settembre 2025

Dopo il ritorno nel calendario internazionale nel 2024, a 13 anni dall’ultima edizione ufficiale, il Giro della Romagna PRO si conferma anche per il 2025. L’appuntamento con la storica gara per ciclisti professionisti è fissato per domenica 21 settembre, con partenza da Lugo e arrivo a Castrocaro Terme e Terra del Sole, sedi già protagoniste nel 2024.

Il percorso manterrà l’impostazione già collaudata: prima parte pianeggiante seguita da un circuito finale selettivo sulle colline del forlivese, per garantire una gara combattuta, aperta a più interpreti, e tecnicamente adatta a chi punta alla miglior condizione in vista del finale di stagione.



Nel 2024, a firmare la prima edizione della “ripartenza”, è stato Antonio Morgado dell’UAE Team Emirates, giovane talento del ciclismo mondiale. Il suo nome si è aggiunto a un albo d’oro prestigioso, che dal 1910 ha visto trionfare leggende come Coppi, Girardengo, Binda, Guerra, Magni, Motta, Gimondi, Saronni, e grandi ciclisti romagnoli come Ortelli, Minardi, Baldini, Cassani, Conti ed Eddy Serri.



Il Giro della Romagna PRO si conferma così come un appuntamento tecnico di riferimento nel calendario di fine stagione, e al tempo stesso come un progetto di rilancio territoriale: nato nel 2024 come luce accesa sulla Romagna ferita dall’alluvione, oggi si candida a tornare presenza fissa del grande ciclismo internazionale, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più il territorio e le sue comunità.



La gara sarà trasmessa su Rai Sport, all’interno del palinsesto dedicato al ciclismo professionistico.

Nella stessa giornata si correrà anche il Giro della Romagna Allievi, riservato ai giovani ciclisti di 15-16 anni, con partenza e arrivo a Castrocaro Terme e Terra del Sole: un segnale concreto di investimento sul futuro del movimento ciclistico.

Fervono i preparativi nei due Comuni sede di partenza e arrivo, con la proficua collaborazione tra le Amministrazioni comunali, guidate dai sindaci Elena Zannoni (Lugo) e Francesco Billi (Castrocaro Terme e Terra del Sole), la Regione Emilia-Romagna e tutti i soggetti coinvolti.



L’organizzazione tecnica è a cura di ExtraGiro, con il sostegno di Regione Emilia-Romagna – Sport Valley, Comune di Lugo, Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, e con la collaborazione della storica SC Francesco Baracca di Lugo e dell’azienda Somec Biciclette.

I dettagli dell’edizione 2025 saranno presentati in una conferenza stampa in programma nei primi giorni di settembre.