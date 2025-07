Audi e Revolut insieme in F1, sarà title partner per la stagione 2026

Nik Storonsky, CEO di Revolut: “Si tratta di una partnership fondamentale per Revolut. Stiamo per traguardare i 100 milioni di Clienti e li porteremo in Formula 1 attraverso esperienze indimenticabili in un momento cruciale per questo sport. Mentre Revolut continua a sfidare lo status quo nella finanza globale, il futuro Audi F1 Team è pronto per fare lo stesso nel motorsport. Con una visione condivisa, un'ambizione globale e una spinta incessante verso l’innovazione, questa partnership definirà i nuovi standard di quanto sia possibile realizzare in Formula 1”.