Imola Libere 1: Leclerc davanti a Sainz; Verstappen 3. ma lontano. Mercedes... a picco!

GP EMILIA ROMAGNA F.1 PROVE LIBERE

Le Rosse imprendibili sulla pista bagnata nel primo turno di prove libere del quarto appuntamento del Mondiale.

Charles Leclerc in cima alla classifica dell'unico turno di prove libere del venerdì ad Imola, con 877 millesimi di vantaggio sul compagno di squadra Carlos Sainz, al termine di una sessione andata in scena sull'asfalto bagnato: un vero e proprio esercizio di superiorità per le due Rosse, visto che Max Verstappen chiude terzo con un distacco di un secondo e 465 millesimi dal leader del Mondiale. Sorprendono Kevin Magnussen e Mick Schumacher che portano al quarto ed al quinto posto le due Haas powered by Ferrari. Per la Mercedes... buco nell'acqua o quasi: decimo George Russell, addirittura diciottesimo Lewis Hamilton. Il maltempo non spegne l'entusiasmo di Imola per la Ferrari





















































































Imola accoglie la Formula Uno (ed il suo pubblico) con un meteo decisamente autunnale ma ci pensa la Ferrari a scaldare i suoi tifosi infreddoliti con una performance che non ammette repliche - per - ora - da parte della concorrenza. Leclerc dà subito il massimo, prende le misure alle trappole dell'asfalto bagnato (tre testacoda!) e mette a segno il migliore tempo, staccando di quasi un secondo Sainz, al quale dopo è stata montata la seconda power unit stagionale dopo aver scoperto un problema su quella utilizata dallo spagnolo nei primi tre GP dell'anno. Appena riconfermato a Maranello fino al 2024, il madrileno scambia più volte la testa della classifica con Charles, poi deve rassegnarsi alla seconda piazza, meditando però sicuramente il sorpasso al vertice nelle qualifiche del tardo pomeriggio, quando in palio ci sarà la pole position per il primo dei tre GP Sprint della stagione. Una rivalità - quella tra i due ferraristi - che proprio sull'asfalto amico potrebbe salire di livello: Carlos ha l'obbligo di invertire la tendenza di questo primo scorcio di stagione, se vuole coltivare ancora ambizioni iridate quest'anno. Da parte sua, Leclerc ha in Romagna un'occasione preziosa per blindare il suo ruolo di "candidato" ferrarista al titolo. Non c'è tempo da perdere, da questo punto di vista: non si possono concedere vantaggi di sorta a Max Verstappen, destinato a restare una presenza minacciosa alle spalle delle Rosse, al di là del secondo e mezzo che il campione in carica accusa al termine del primo turno di prove libere.

Getty Images

Max è comunque l'unico in grado di contenere il ritardo dalle Ferrari. Supera i tre secondi pieni il ritardo del resto del gruppo, a partire dalle due sorprendenti Haas di Kevin Magnussen e Mick Schumacher, peraltro spinte dalla power unit di Maranello. Il danese ancora una volta precede di oltre mezzo secondo il tedesco che un anno fa aveva vissuto ad Imola uno dei GP più complicati della sua stagione d'esordio nel Mondiale. Alle spalle dei due piloti Haas Sergio Perez con l'altra Red Bull (+3.610), Fernando Alonso con la sua Alpine (+3.758) ed un parzialmente ritrovato Sebastian Vettel che - pur a quasi quattro secondi dal suo ex compagno di squadra Leclerc - porta la fin qui deludente Aston Martin in ottava posizione, magari facendo valere la sua sensibilità sull'asfalto bagnato.

Getty Images

Yuki Tsunoda e George Russell chiudono la top ten. Sulla loro pista di casa ci si aspettava qualcosa in più dalle Alpha Tauri ed in particolare da Pierre Gasly che è invece solo dodicesimo, dietro all'Alfa Romeo Sauber di Valtteri Bottas che peraltro chiude la sessione contro le barriere. A deludere profondamente però è soprattutto (ed ancora una volta) la Mercedes. Detto del decimo tempo di Russell, va sottolineata la disastrosa performance di Lewis Hamilton. Il sette volte iridato non va oltre la terzultima prestazione, a sette secondi da Leclerc e - un volta di più - lontano anche dal proprio compagno di squadra.