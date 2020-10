"Imola is back": la F1 torna sul Santerno con un poster evocativo

WELCOME TO THE MOTOR VALLEY

Un poster ufficiale per celebrare il ritorno della Formula 1 all'autodromo 'Enzo e Dino Ferrari' dopo 14 anni di assenza dal circuito romagnolo. Ideato dalla agenzia bolognese Craq Design Studio, il manifesto gioca proprio sul ritorno, con lo slogan "Imola is back- Welcome to the Motor Valley" scelto per presentare il Gran Premio dell'Emilia-Romagna in programma il prossimo primo novembre. Un'opera, che vede il profilo di tre monoposto - una immancabilmente Rossa - sfrecciare sull'asfalto pensata per esaltare un territorio che porta dentro di se' passione, velocità, culto e cultura dei motori.

"Nasce il Gran Premio dell'Emilia-Romagna e nasce a Imola, nel cuore della Motor Valley - osserva in una nota il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini - : non ci poteva essere motivo di soddisfazione più grande per questa terra, che da sempre ama i motori e la velocità, terra di grandi campioni, straordinari marchi motoristici, professionalità e conoscenze che la rendono unica al mondo. Nell'anno più difficile - chiosa - non ci siamo arresi e abbiamo continuato a lavorare e a impegnarci come sappiamo fare qui. Ora la parola passa allo sport, ai piloti, alle squadre, agli staff tecnici. Benvenuti in Emilia-Romagna".