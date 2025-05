Imola e la Ferrari: weekend da sogno o punto di non ritorno?

Diciannove anni dopo l'ultima vittoria ad Imola con Michael Schumacher (la quarta in cinque anni con il tedesco), la Ferrari punta Imola come un punto di non ritorno dentro una stagione che - a un quarto del suo cammino - per la Rossa resta interlocutoria e controversa. Certo, al di là del fattore-casa, il teatro d'operazioni è tutt'altro che favorevole. I fasti dell'era Schumacher sono appunto storia (nel vero senso della parola) di due decenni fa. Da quanto è tornata a piantare le tende in riva al Santerno (in era-covid e poi fino ad oggi), Imola è stata avara di soddisfazioni con la Scuderia: nessuna vittoria tra le curve "amiche".