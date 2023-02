Il Tottenham entra in Formula 1: allo stadio una gara di kart elettrici

la partnership

Partnership di 15 anni: ecco cosa prevede

© ufficio-stampa Tottenham e Formula 1 insieme per 15 anni. Il club inglese e il circus hanno firmato una partnership pluriennale per lo sviluppo del calcio e del motorsport utilizzando il nuovissimo stadio dei londinesi. L'accordovedrà la realizzazione del primo impianto di kart elettrico all'interno dello stadio e della pista indoor più lunga di Londra, con sede sotto l'iconico South Stand del Tottenham Hotspur Stadium, l'ultimo esempio di come la natura multiuso dello stadio stia attirando una vasta gamma di sport ed eventi, creando un patrimonio di opportunità ed esperienze per partner, tifosi e visitatori.

L'esperienza unica nel suo genere, che non si vedrà in nessun altro stadio di calcio in Europa, includerà piste separate per adulti e ragazzi ed è stata accreditata dalla National Karting Association, rendendo la struttura una potenziale sede futura per la nazionale gare di campionato di karting. Inoltre, l'esperienza includerà anche attività motoristiche interattive e servizi di ristorazione.