Annullato il GP di Imola per l'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna

NIENTE GARA

Il presidente dell'Aci, Sticchi Damiani, ha ufficializzato per primo la decisione: "Al 99% si recupererà nel 2026, dopo la proroga del contratto"

Adesso è ufficiale: il GP di Imola di F1, previsto per il fine settimana, è stato annullato a causa dell'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna. L'annuncio è stato dato dal presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani. "E' stato deciso l'annullamento del GP di Imola. Al 99% si recupererà nel 2026 dopo la proroga del contratto", ha detto a Lapresse. Subito dopo è arrivato il comunicato della F1, che ha sancito l'annullamento.

Dopo l'annuncio di Sticchi Damiani, anche l'organizzazione della F1 ha ufficializzato la cancellazione del GP di Imola diramando un comunicato.

IL MINISTRO SALVINI: "DEDICHIAMOCI AI SOCCORSI"

Già in mattinata il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, aveva detto di ritenere "opportuno il rinvio del Gran Premio di Imola, in agenda nel weekend, alla luce dell'emergenza maltempo che sta flagellando l'Emilia-Romagna". Lo avevano fatto sapere sapere fonti del Mit "anche alla luce di contatti diretti tra il ministro, le istituzioni e le associazioni coinvolte". "Dedichiamoci ai soccorsi", aveva sottolineato Salvini. La speranza, una volta diventato ufficiale il rinvio, è che la gara possa essere recuperata in una fase successiva, con la certezza che gli appassionati capiranno e condivideranno questa scelta. Per Salvini, in questa fase "è doveroso concentrare tutti gli sforzi per fronteggiare l'emergenza", anche evitando sovraccarichi di traffico in una zona duramente colpita.

MEMBRI DEI TEAM INVITATI A NON METTERSI IN VIAGGIO

Intanto, il personale dei team di Formula 1 è stato invitato dagli organizzatori del Gran Premio dell'Emilia-Romagna a non recarsi sul circuito di Imola a causa delle forti piogge. Nessuna nota o commento ufficiale da parte della Fia e della F1, invece. Già martedì, al personale che si preparava per la gara era stato ordinato di lasciare la pista a causa dei rischi di inondazioni. In questo momento alcune delle strutture dell'autodromo Enzo e Dino Ferrari sono allagate. I parcheggi e parte dell'area circostante sono inagibili.

VERSTAPPEN: "SITUAZIONE DIFFICILE, SPERO STIANO TUTTI BENE"

"Imola è una pista fantastica e mi piace sempre guidare lì. Il tempo è davvero brutto e so che la situazione viene monitorata da vicino. Spero che tutti stiano bene". Così Max Verstappen, campione del mondo della Red Bull, in vista del Gp di Imola del prossimo weekend, che rischia di essere pesantemente condizionato dal maltempo che si è abbattuto sull'Emilia Romagna. "Non vedo l'ora di correre di nuovo in Europa continentale, è passato un po' di tempo. Le prossime tre gare si svolgono in Europa, quindi abbiamo un po' di tempo a casa tra una gara e l'altra, il che aiuta con il recupero e l'allenamento. Il team di Milton Keynes e i meccanici a bordo pista hanno lavorato molto duramente e stanno dando i suoi frutti con le prestazioni in pista. Vediamo cosa possiamo fare questo fine settimana", ha concluso.