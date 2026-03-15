Hamilton: "Una delle mie più belle gare di sempre". Leclerc: "Ho dato tutto ma..."

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I due ferraristi tirano le somme di un weekend positivo ma ancora nell'ombra delle McLaren
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LEWIS HAMILTON
"Complimenti a Kimi, per me è un onore da pilota esperto condividere questo podio con uno dei più giovani e soprattutto con chi ha preso il mio posto alla Mercedes. Abbiamo tanto da fare per raggiungere i nostri avversari ma siamo partiti bene. Questa per me a livello di battaglia è stata una delle gare più belle di sempre. Con Leclerc abbiamo ingaggiato un ruota a ruota duro ma corretto, come deve essere. Ci siamo anche leggermente toccati ma questa è la natura delle corse. Dobbiamo continuare a spingere, siamo in lotta. Grazie a tutti i nostri uomini a Maranello: non siamo ancora dove vogliamo essere ma abbiamo tanto potenziale da tirare fuori dalla nostra macchina. Dobbiamo migliorare a livello di efficienza se soprattutto ridurre il gap di potenza dalla Mercedes. Il nostro motore è ottimo ma credo che loro abbia iniziato a svilupparlo prima. Noi siamo più veloci in percorrenza di curva".
CHARLES LECLERC
"Lewis è stato più forte di me fin dal primo turno di prove del venerdì, si è meritato il podio. A me dispiace esserne rimasto fuori, però so di avere dato tutto. Mi sono veramente divertito ma il passo della Mercedes è impressionante".
FREDERIC VASSEUR
"Non è stata una sfida esagerata quella tra i nostri piloti, hanno sempre avuto tutto sotto controllo. In una situazione così era difficile congelare le posizioni: penso sia stata la decisione giusta. Gran bella battaglia: bella per la Formula Uno e per gli appassionati. Nel complesso la Mercedes ha su di noi un vantaggio di tre, quattro o cinque decimi. Con l'overtake mode possiamo spingere più di loro sulle gomme ma su pista libera loro hanno un chiaro vantaggio sul rettilineo. Non dobbiamo lavorare solo sul motore ma su ogni singola componente: gomme, telaio, sospensioni. Dobbiamo continuare a sviluppare, perché anche Red Bull e McLaren che oggi sono indietro reagiranno. Hamilton? Quest'anno ha vissuto fin dall'inizio il progetto, conosce tutto il team a differenza del 2025, è coinvolto fin dal primo giorno".