Hamilton: "Una delle mie più belle gare di sempre". Leclerc: "Ho dato tutto ma..."

"Complimenti a Kimi, per me è un onore da pilota esperto condividere questo podio con uno dei più giovani e soprattutto con chi ha preso il mio posto alla Mercedes. Abbiamo tanto da fare per raggiungere i nostri avversari ma siamo partiti bene. Questa per me a livello di battaglia è stata una delle gare più belle di sempre. Con Leclerc abbiamo ingaggiato un ruota a ruota duro ma corretto, come deve essere. Ci siamo anche leggermente toccati ma questa è la natura delle corse. Dobbiamo continuare a spingere, siamo in lotta. Grazie a tutti i nostri uomini a Maranello: non siamo ancora dove vogliamo essere ma abbiamo tanto potenziale da tirare fuori dalla nostra macchina. Dobbiamo migliorare a livello di efficienza se soprattutto ridurre il gap di potenza dalla Mercedes. Il nostro motore è ottimo ma credo che loro abbia iniziato a svilupparlo prima. Noi siamo più veloci in percorrenza di curva".