Hamilton: “Pausa utile, la SF-26 è cambiata"

É l’alba di un nuovo campionato? La quarta gara della stagione 2026 di Formula 1 può stravolgere le gerarchie. Sono cambiate le regole nella lunga pausa e le squadre, praticamente tutte, hanno portato aggiornamenti sulle loro vetture. Così Ferrari arriva a Miami con un carico di ottimismo, la speranza è quella di avvicinare la Mercedes fin qui dominante con Kimi Antonelli e George Russell.

Pausa utile

Lewis Hamilton e Charles Leclerc sanno bene che questo può essere uno snodo importante, ma alla vigilia della prime prove libere giocano a carte coperte: “Sicuramente sarà insolito vedere così tanti aggiornamenti su così tante vetture diverse a stagione in corso“, spiega il monegasco. “Sono abbastanza sicuro che la maggior parte di loro avrà una sorta di macchina nuova qui. Sul fatto che questo cambierà significativamente le gerarchie che abbiamo visto dall’inizio dell’anno, ne dubito. Potremmo vedere divari minori o maggiori tra alcune squadre, ma non lo so per quanto riguarda noi“, conclude Lecler.

Cambia la monoposto

Discorso simile per Lewis Hamilton che però si è sbilanciato un po’ di più: “La macchina sembra piuttosto diversa da guidare, quindi sarà interessante vedere come questo si tradurrà in pista, specialmente in qualifica e nelle prossime sessioni. Nella pausa abbiamo lavorato duramente e svolto diversi test, inclusi due giorni sul bagnato a Fiorano. È stato un periodo utile per noi”. Per poi aggiungere che “Non sappiamo se questi aggiornamenti ci avvicineranno alla vittoria. Dipende anche da quello che porteranno gli altri"