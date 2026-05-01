Dichiarazioni

Hamilton: “Pausa utile, la SF-26 è cambiata"

Lewis e Charles a Miami sperano in un salto in avanti, ma non si sbilanciano

di Simone Redaelli
01 Mag 2026 - 00:33
© Getty Images

© Getty Images

É l’alba di un nuovo campionato? La quarta gara della stagione 2026 di Formula 1 può stravolgere le gerarchie. Sono cambiate le regole nella lunga pausa e le squadre, praticamente tutte, hanno portato aggiornamenti sulle loro vetture. Così Ferrari arriva a Miami con un carico di ottimismo, la speranza è quella di avvicinare la Mercedes fin qui dominante con Kimi Antonelli e George Russell.
Pausa utile
Lewis Hamilton e Charles Leclerc sanno bene che questo può essere uno snodo importante, ma alla vigilia della prime prove libere giocano a carte coperte: “Sicuramente sarà insolito vedere così tanti aggiornamenti su così tante vetture diverse a stagione in corso“, spiega il monegasco. “Sono abbastanza sicuro che la maggior parte di loro avrà una sorta di macchina nuova qui. Sul fatto che questo cambierà significativamente le gerarchie che abbiamo visto dall’inizio dell’anno, ne dubito. Potremmo vedere divari minori o maggiori tra alcune squadre, ma non lo so per quanto riguarda noi“, conclude Lecler.
Cambia la monoposto
Discorso simile per Lewis Hamilton che però si è sbilanciato un po’ di più: “La macchina sembra piuttosto diversa da guidare, quindi sarà interessante vedere come questo si tradurrà in pista, specialmente in qualifica e nelle prossime sessioni. Nella pausa abbiamo lavorato duramente e svolto diversi test, inclusi due giorni sul bagnato a Fiorano. È stato un periodo utile per noi”. Per poi aggiungere che “Non sappiamo se questi aggiornamenti ci avvicineranno alla vittoria. Dipende anche da quello che porteranno gli altri"

hamilton
lewis hamilton
ferrari
formula 1
gp miami

Ultimi video

00:34
Verstappen passione calcio: test delle conoscenze perfetto

Verstappen passione calcio: test delle conoscenze perfetto

00:20
Il terribile incidente di Jos Verstappen

Il terribile incidente di Jos Verstappen

00:12
Che spettacolo le vecchie F1

A Istanbul scatta la nostalgia della vecchia F1: sentite che sound! VIDEO

00:49
Antonelli star a Imola per il WEC: che boato del pubblico!

Antonelli star a Imola per il WEC: che boato del pubblico!

03:54
Kubica Formula 1

Kubica incorona Antonelli: "può vincere il mondiale"

00:42
Pasqua tra fenomeni

Pasqua tra fenomeni

01:31
Leclerc imprenditore

Leclerc tra gelato e... titolo mondiale

01:33
Antonelli che spettacolo

Antonelli che spettacolo

01:46
Il mondo applaude Kimi

Il mondo applaude Kimi

00:17
Antonelli, che agguato!

Antonelli, che agguato!

02:51
DICH DOMENICALI F1 PER SITO DICH

Domenicali esclusivo: "Gli italiani vogliono Kimi campione in Ferrari"

01:21
La Formula 1 incontra il rally

La Formula 1 incontra il rally

02:39
Valentino Rossi torna a parlare a Misano

Valentino Rossi torna a parlare a Misano

00:51
Antonelli: targhetta della prima vittoria fuori dalla sede Mercedes

Antonelli: targhetta della prima vittoria fuori dalla sede Mercedes

03:13
parla antonelli ok

Antonelli in esclusiva: "Ora punto al Mondiale"

00:34
Verstappen passione calcio: test delle conoscenze perfetto

Verstappen passione calcio: test delle conoscenze perfetto

I più visti di Formula 1

Il terribile incidente di Jos Verstappen

Il terribile incidente di Jos Verstappen

Tutte le livree speciali del GP di Miami

Il meteo mette a rischio il Gran Premio di Miami

Torna la Formula 1: in un mese è cambiato tutto

Dallo yacht alla pista: la Racing Bulls svela la livrea per Miami

"Norris-Corceiro: è finita". Il video che rivela la rottura

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
infantino
00:42
Infantino insiste: "L'Iran sarà ai prossimi Mondiali, il calcio deve unire". Ma il Canada vieta l'ingresso all'Iran
00:41
Zverev troppo forte per Cobolli: il tedesco vola in semifinale a Madrid
00:33
Hamilton: “Pausa utile, la SF-26 è cambiata"
DICH INFANTINO SU IRAN DICH
23:54
Infantino spegne le speranze dell'Italia: "L'Iran andrà ai Mondiali"
MCH TENNIS COBOLLI-ZVEREV MCH
23:50
Cobolli si arrende a Zverev a Madrid in due set: le immagini