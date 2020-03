Hamilton: "Non sono positivo, ma in isolamento volontario"

Lewis Hamilton è stato il primo a chiedere alla F1 di fermarsi e la sua battaglia personale contro il coronavirus prosegue seguendo le regole dettate dall'Oms in questo periodo difficile. Anche perché su di lui circolavano voci di positività. "Ho letto molte speculazioni sul mio stato di salute, dopo che due persone con cui ho avuto contatti sono risultate positive. Vi voglio far sapere che sto bene. Non ho sintomi e sono passati 17 giorni da quando ho visto Sophie e Idris", ha scritto il pilota della Mercedes per fare chiarezza.