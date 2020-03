F1, Hamilton resta a Melbourne e va... ad arrampicare

"Dispiace non fare le qualifiche oggi. Ma ho deciso di restare a Melbourne e andare a fare arrampicata all'aperto, è un gran modo per me per restare concentrato. Voglio solo ringraziare tutti quelli che mi hanno mandato messaggi così positivi, spero siate tutti al sicuro". Così Lewis Hamilton su Twitter, in quello che doveva essere il giorno delle qualifiche del Gran Premio d'Australia di F1, cancellato per l'emergenza coronavirus.