Champions, doppio rischio Napoli: emergenza infortuni e le dichiarazioni 'pericolose' di Allegri
Il Napoli si prepara ad affrontare il Manchester City in piena emergenza: undici assenti e il "realismo" fin troppo diretto di Allegri
Il Napoli si avvicina alla trasferta di Champions League contro il Manchester City in un clima di totale emergenza infortuni e di attenta gestione delle energie. All'Etihad Stadium, la squadra di Massimiliano Allegri si presenta consapevole della difficoltà dell'impegno, dei tanti assenti ma anche di una classifica europea (gli azzurri sono ventisettesimi che non può non preoccupare.
Ecco perché le parole del tecnico toscano sono sembrate sin troppo realiste: "Adesso conta il campionato perché il nostro futuro in Champions passa per la gara con il Bruges, il Sabah e il Viking e non certo con il Manchester City. Dobbiamo fare una bella partita, sperando di fare risultato, ma il passaggio del turno ce lo giocheremo nelle ultime tre partite, se saremo bravi". Il pericolo è quello di dare già per troppo arduo l'ostacolo, rischiando l'imbarcata (anche se bisogna dire che la squadra di Maresca è reduce da due sconfitte e un pari nelle ultime quattro in tutte le competizioni).
Quanti sono gli assenti?
La lista delle indisponibilità costringe il tecnico a soluzioni quasi obbligate, con ben undici giocatori fuori causa tra infortuni, squalifiche ed esclusioni. Non partiranno per l'Inghilterra gli infortunati Alisson Santos, Badiashile, Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, Meret, Neres e Vergara, quest'ultimo alle prese con gli esami alla coscia sinistra, oltre allo squalificato Rafa Marin e ai giocatori fuori lista Uefa Favasuli e Marianucci.
In difesa, accanto ai soli centrali di ruolo Beukema e Rrahmani, verrà adattato Olivera nel 3-5-2 o 3-5-1-1, con Spinazzola pronto a spostarsi sulla fascia destra. In avanti, dopo i troppi errori sottoporta visti contro il Torino che avevano spinto il tecnico a ripetere "dovete divertirvi", dovrebbe trovare spazio dal primo minuto Noa Lang, decisivo sabato con l'assist vincente e pronto a giocare a sinistra o a supporto di Hojlund.