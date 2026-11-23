Terminate le Nitto Atp Finals 2026 è tempo di bilanci per gli otto protagonisti del torneo dei Maestri. Carlos Alcaraz, primo campione spagnolo dal 1998, dominante nonostante gli acciacchi fisici. Alexander Zverev leggermente sotto allo spagnolo, mentre Shelton e Medvedev solidi. Fils già ai livelli dei migliori e Tiafoe esce con una vittoria. Jodar e Flavio Cobolli accumulano esperienza senza trovare il successo. Ecco voti e pagelle al termine della settimana del torneo dei Maestri.
Le pagelle
Alcaraz 10 – Domina il torneo pur facendo i conti con qualche problema fisico. Shelton gli toglie tempo e lo costringe a difendersi più del solito, Zverev gli contende fino in fondo il secondo set della finale. In entrambi i casi Alcaraz ritrova l'iniziativa quando serve di più. Il numero uno bis è il coronamento della sua stagione.
Zverev 8 – Solido nel girone, sale di livello in semifinale contro Medvedev, con cui riesce a tenere il comando anche quando gli scambi si allungano. In finale prende progressivamente le misure ad Alcaraz, gioca più vicino alla riga e sfiora il terzo set. La sua prova migliore arriva contro l'avversario più difficile.
Shelton 7,5 – Girone senza grandi acuti, ma trova il modo di passare il turno. In semifinale costringe Alcaraz a giocare una partita di grande intensità. Oltre al servizio, impressiona per come riesce a prendere l'iniziativa da fondo e a togliere tempo allo spagnolo. Per lunghi tratti gioca un tennis da top 3.
Medvedev 7 – Assorbe il buon avvio di Cobolli e contro Tiafoe fa la differenza nei punti che pesano di più, anche quando l'americano gli tiene testa da fondo. Con Alcaraz il divario è ampio. I cambi di ritmo dello spagnolo gli tolgono profondità e gli rendono difficile riprendere il controllo dello scambio.
Fils 7,5 – Tra i migliori per qualità di gioco. Rimonta Jodar, va vicino a ripetersi con Shelton e gioca alla pari con Zverev. Anche quando rincorre, riesce a cambiare l'inerzia degli scambi con le sue accelerazioni. Per quello che ha mostrato nelle tre partite, avrebbe meritato la semifinale.
Tiafoe 7 – Travolto da Alcaraz all'esordio, si rimette in corsa battendo Cobolli e sfruttando le occasioni nel primo tie-break. Con Medvedev gioca alla pari da fondo, anche negli scambi più lunghi. Nei punti decisivi, però, è il russo a trovare le soluzioni migliori.
Jodar 6 – Buone prestazioni e un set vinto. Contro Fils mostra di poter imporre il proprio ritmo, prima che il calo fisico dia spazio alla rimonta. Quando perde brillantezza fatica a riprendere l'iniziativa. Gli manca la tenuta per dare seguito ai suoi momenti migliori.
Cobolli 5,5 – Gioca due ottimi primi set contro Medvedev e Tiafoe, prende l'iniziativa e li porta entrambi al tie-break. Lì paga un po' di inesperienza nella gestione dei punti decisivi. Manca la sufficienza per il tie-break buttato via contro Tiafoe. I risultati pesano sul voto, ma la qualità di quei due set dice che l'azzurro può giocarsela anche a questo livello.