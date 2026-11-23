Terminate le Nitto Atp Finals 2026 è tempo di bilanci per gli otto protagonisti del torneo dei Maestri. Carlos Alcaraz, primo campione spagnolo dal 1998, dominante nonostante gli acciacchi fisici. Alexander Zverev leggermente sotto allo spagnolo, mentre Shelton e Medvedev solidi. Fils già ai livelli dei migliori e Tiafoe esce con una vittoria. Jodar e Flavio Cobolli accumulano esperienza senza trovare il successo. Ecco voti e pagelle al termine della settimana del torneo dei Maestri.