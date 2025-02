Hamilton: "La priorità non  è il mio ottavo titolo ma il primo della Ferrari dopo molti anni"

"È un capitolo completamente nuovo. Quelli precedenti sono stati fantastici ma sono il passato. Mi sento davvero dove dovrei essere. È tutto così naturale, anche il timing è stato perfetto. Mi se, anche se non avrei mai immaginato di potermi sentire così in questo parte della mia vita. Mi trovo davanti ad una sfida molto impegnativa in termini di apprendimento. Devo essere pronto il più velocemente possibile, così da poter lottare per il titolo.Credo che questa squadra abbia assolutamente tutto per vincere, dobbiamo solo costruire un passo alla volta. Non sappiamo a che punto siano i nostri avversari. Ora andiamo in Bahrain (per i test precampionato, ndr). Testa bassa e concentrazione totale per massimizzare i tre giorni di prove a nostra disposizione e a qual punto vedremo a che punto siamo quando arriviamo a Melbourne. Una cosa è certa: non lasceremo nulla di intentato".