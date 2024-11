Hamilton in love, complimenti interessati: "Ma quanto corrono le Ferrari?"

"Ragazzi, ma quanto va la Ferrari?" Tutti presi a scandagliare anche le inflessioni e i significati reconditi (inesistenti) dei battibecchi via radio di Leclerc e Sainz, non abbiamo dato il giusto peso all’espressione di meraviglia di Lewis Hamilton nella fase del Gran Premio di La Vegas che vedeva il sette volte iridato impegnato a fondo nel prendere la scia della macchina che guiderà l'anno prossimo e in fin dei conti tra un mese e mezzo o giù di lì. Un team radio in modalità "urbi et orbi"che Hamilton, vanamente lanciato all'inseguimento della Mercedes del suo compagno di squadra Russell tra le strade di Sin City, ha direttamente indirizzato al tempo stesso al ponte di comando stellato e a quello al cui centro sedeva Frederic Vasseur. Come dire: so cosa lascio ma so anche cosa trovo. Sarà proprio così? Lo sperano in tanti, praticamente tutti.