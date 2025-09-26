Hamilton in apprensione per il cane Roscoe: "Grazie per le vostre preghiere"

Il sette volte iridato chiede sostegno via social per il suo inseparabile amico a quattro zampedi Stefano Gatti
Niente test al Mugello per Lewis Hamilton. Non ci sono conferme ufficiali ma il motivo dell'assenza sembra proprio risiedere nell'apprensione del sette volte iridato per le precarie condizioni di salute del suo amatissimo Roscoe, il bulldog adottato da sir Lewis nell'ormai lontano 2013 e recentemente colpito da polmonite. Presenza fissa nel paddock e compagno inseparabile di Hamilton da dodici anni a questa parte, Roscoe è in coma e il suo padrone si è attivato sui suoi canali social con questo messaggio:
"Per favore, tenete Roscoe nei vostri pensieri. Voglio tenervi aggiornati: Roscoe ha preso di nuovo la polmonite e faticava a respirare. È stato ricoverato nella clinica veterinaria e sedato per calmarlo durante gli esami e in questa fase ha avuto un arresto cardiaco. Sono riusciti a rianimarlo ma Roscoe ora è in coma. Non sappiamo se si sveglierà. Domani verrà fatto un tentativo. Sono al suo fianco e voglio ringraziarvi tutti per le vostre preghiere e il vostro sostegno".
Nei test del Mugello, ai quali prende parte anche Charles Leclerc, Hamilton viene sostituto dalla riserva Guanyu Zhou. In pista sull'impianto toscano di proprietà della Ferrari anche Romain Grosjean, al quale il Team Haas concede la chance di tornare al volante di una delle sue monoposto (la VF-23 di due anni fa) in una sorta di "farewell tour" a quasi cinque anni di distanza dal suo terribile incidente nelle battute iniziali del Gran Premio del Bahrain del 29 novembre 2020.
