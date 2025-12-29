Lautaro, la solita sentenza. Juve, che sprechi in attacco…

CENTRAVANTI- La Juventus ha 32 punti ed è sempre a -4 dalla vetta. Lo scorso anno di questi tempi aveva un punto in meno (31) e un ritardo maggiore (-9) dalla capolista che allora era l’Atalanta. La cura Spalletti sembra funzionare: a Pisa pur senza brillare, anzi soffrendo con due pali toscani sullo 0-0, sono arrivati altri tre punti per la terza vittoria consecutiva. E ora il calendario sorride ai bianconeri, con un filotto di 12 punti sulla carta accessibile contro Lecce (in casa), Sassuolo (fuori), Cremonese (in casa) e Cagliari (fuori). Prima del big match del 25 gennaio allo Stadium contro il Napoli. Ci si domanda dove potrebbe essere questa Juve con un “vero” centravanti, considerato che in tre hanno segnato 5 gol (3 l’attualmente infortunato Vlahovic, uno a testa David e Openda). Piccolo dettaglio economico: a parte lo svincolato David, Vlahovic era costato nel gennaio 2022 70 milioni più 10 di bonus, mentre Openda è stato prelevato la scorsa estate dal Lipsia per 42 milioni bonus compresi. Conque reti, da solo, le ha segnate Hojlund costato in tutto al Napoli 50 milioni. Lautaro Martinez, poi, in questo campionato è già a quota 9. E per averlo l’Inter nell’estate 2018 aveva versato “solo” 25 milioni nelle casse del Racing di Avellaneda…