Parma, Cuesta: "Spiace per Oristanio ma serviva il cambio"

"Noi proviamo a vincere tutte le partite, ma sappiamo che ogni volta è diverso e dobbiamo essere bravi ad adattarci al momento. E oggi ci siamo riusciti. E abbiamo guadagnato tre punti importanti". Carlos Cuesta si gode la vittoria del suo Parma in casa del Pisa e tiene i piedi per terra perché "la stagione è ancora lunga e dobbiamo restare concentrati sul nostro campionato". L'allenatore ducale poi quasi si scusa con Oristanio, sostituito nel finale dopo appena un quarto d'ora di partita, ed uscito dal campo visibilmente contrariato: "Lui non ha alcuna colpa - spiega il tecnico - è stata una scelta mia, legata solo ad aspetti tattici perché il Pisa stava facendo tanti cross e volevo irrobustire la difesa. Mi dispiace molto per Gaetano, che è un giocatore sul quale contiamo molto e che sono sicuro ci darà una mano importante in questi mesi. Mi dispiace per lui che è rimasto fuori a lungo e aveva voglia di giocare, e devo dire che è stato preziosissimo finché è stato in campo, giocando perfino da quinto e da difensore aggiunto". "Queste partite - osserva il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino - si decidono con gli episodi e così è stato nel primo tempo, ma nella ripresa è stata una partita a senso unico: abbiamo fatto 47 cross, 29 tocchi in area, 13 tiri ma soltanto due in porta. Dobbiamo essere più cattivi per riprendere gare come questa". Tuttavia l'allenatore nerazzurro prova a guardare subito avanti e al prossimo match-salvezza a Lecce contro i salentini, venerdì sera: "C'è grandissima amarezza, ma dobbiamo resettare e pensare che tra quattro giorni abbiamo un'altra sfida importantissima e prepararci al meglio". Gilardino è comunque soddisfatto della prestazione: "Abbiamo creato molto senza riuscire a finalizzare, ma dobbiamo restare molto calmi e lucidi in questi momenti". Infine, il tecnico toscano commenta l'espulsione di Nzola nel finale (calcione a Keita dopo avere perso palla): "Ha fatto una stupidaggine. E' un giocatore della sua esperienza non deve commettere questi errori. Ora sarà squalificato, poi partirà per la Coppa d'Africa e dovremo farne a meno per molte partite". Anche Giovanni Corrado, direttore generale del Pisa tira le orecchie a Nzola: "Abbiamo battagliato tanto per ritardare la sua convocazione in nazionale, evidentemente abbiamo perso tempo. Vorrà dire che quando tornerà sarà in debito con noi di qualche gol. Mercato? Intanto pensiamo al Lecce, poi faremo tutte le nostre valutazioni. Il campionato è lunghissimo e la classifica è corta".