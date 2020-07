Hamilton fa chiarezza: "Contratto? Non ho ancora parlato con Wolff"

REBUS MERCEDES

Concentrazione massima e testa al Gp d'Austria, ma nonostante ciò Lewis Hamilton non perde tempo per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Il pilota britannico, a caccia del settimo titolo mondiale nella stagione che prenderà il via questo fine settimana, ha voluto fare chiarezza sul proprio contratto con Mercedes in scadenza a fine mondiale: "Non ho ancora parlato con Toto Wolff, smettete di scrivere falsità".

Il sei volte campione del mondo non ci sta e, sui social, punta il dito contro i media che negli ultimi giorni hanno messo in giro rumors circa richieste monstre da parte del britannico. Stando ai rumors, riportati anche dal "Mail", infatti al centro della discussione per il rinnovo ci sarebbe la richiesta di un aumento d'ingaggio da parte del pilota che avrebbe chiesto 45 milioni a stagione.

Vedi anche Formula 1 Hamilton e la Mercedes si prendono anche le Libere 3, Ferrari punta alla seconda fila

Hamilton, che nelle libere al Red Bull Ring di Spielberg non ha avuto rivali dominando in lungo e largo, ha zittito le voci una volta per tutte: "I media continuano a scrivere in merito al mio contratto dicendo che io faccio richieste, ma non ne ho ancora parlato con Toto Wolff. Le discussioni con il team non sono ancora iniziate. Quindi, per favore, smettetela di scrivere falsità".