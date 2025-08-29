Hamilton: "Costanti sul passo gara". Leclerc: "Giornata difficile, siamo lontani"

•Sessione assai poco lineare, nella quale sia Charles e Lewis hanno provato anche la mescola Hard. L’acquazzone che sembrava dover colpire il circuito prima del semaforo verde ha invece girato al largo dall’autodromo, ma nella prima parte del turno è comunque stato impossibile scendere in pista a causa dell’incidente di Lance Stroll in curva 3, che ha costretto la direzione gara ad esporre la bandiera rossa per oltre dieci minuti, e poi per la Virtual Safety Car necessaria per la vettura di Isack Hadjar ferma in pista all’altezza di curva 8. Lewis al suo primo tentativo con gomme Soft ha fatto segnare il record nel primo settore ma poi è finito in testacoda in uscita da curva 9 dopo aver sfiorato l’erba oltre l’asfalto. Poco dopo Alex Albon è finito contro le barriere in curva 1 portando a un’altra sospensione di oltre cinque minuti. Nel finale Lewis nel suo long run ha rimontato le Hard di inizio turno mentre Charles ha continuato a girare con la mescola Soft con la quale aveva ottenuto il proprio miglior giro.