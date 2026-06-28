Hamilton: "Ci aspettano gare molto difficili". Leclerc: "Fatichiamo come squadra, io ancora di più"

"Abbiamo un deficit di motore da inizio stagione. Sappiamo che la situazione è questa e l'ADUO non è la bacchetta magica. Miglioreremo ma ci vuole tempo, soprattutto con il motore. Probabilmente abbiamo sbagliato strategia. Abbiamo distrutto subito le gomme, avremmo dovuto coprire le McLaren invece delle Mercedes che avevano un ritmo troppo superiore al nostro. Charles era più convinto dalle due soste all'inizio, poi abbiamo cambiato ed è stata una scelta sbagliata. Dopo è rientrato con la virtual ma abbiamo sbagliato a puntare sulla Mercedes. Se avessimo agito diversamente avremmo potuto finire davanti ad entrambe le McLaren".