Hamilton: "Ci aspettano gare molto difficili". Leclerc: "Fatichiamo come squadra, io ancora di più"

LEWIS HAMILTON
"Ci eravamo accorti venerdì che eravamo tra i più veloci nelle curve ma perdevamo sei decimi in rettilineo. Poi il divario sembrava colmato in qualifica grazie al lavoro fatto dopo i primi due turni di prove libere.Oggi al problema motore si è aggiunto quello del surriscaldamento. La macchina scivolava, mancava il bilanciamento. Non mi aspettavo una differenza così grande. Pensavo di poter tenere il ritmo di Russell ma poi ho iniziato ad avere tantissimo degrado. Pensavamo di avere qualche chance in più qui con la quota ma non è stata così. Il divario è molto molto grande e non credo sia colmabile in una sola stagione. Servono mesi e mesi. Noi possiamo fare un altro step più avanti quest'anno ma non subito. Ci aspettano quindi alcune gare molto difficili, poi su altre piste abbiamo qualche possibilità in più. Non a Silverstone che ha rettilinei molto lunghi, anche se io lì vado sempre molto bene".
CHARLES LECLERC
"Il gap è colmabile ma al momento con il motore facciamo tanta fatica, come hanno dimostrato tutte le battaglie con la Red Bull e con le squadre motorizzate Mercedes. Non avevamo passo, come team abbiamo faticato molto rispetto a Barcellona e io ancora di più. Testa bassa e lavorare, dobbiamo trovare la quadra di questa macchina che io faccio ancora fatica ad interpretare".
FREDERIC VASSEUR
"Abbiamo un deficit di motore da inizio stagione. Sappiamo che la situazione è questa e l'ADUO non è la bacchetta magica. Miglioreremo ma ci vuole tempo, soprattutto con il motore. Probabilmente abbiamo sbagliato strategia. Abbiamo distrutto subito le gomme, avremmo dovuto coprire le McLaren invece delle Mercedes che avevano un ritmo troppo superiore al nostro. Charles era più convinto dalle due soste all'inizio, poi abbiamo cambiato ed è stata una scelta sbagliata. Dopo è rientrato con la virtual ma abbiamo sbagliato a puntare sulla Mercedes. Se avessimo agito diversamente avremmo potuto finire davanti ad entrambe le McLaren".