Hamilton: "Choccato dalla nostra performance". Verstappen ci crede: Terza piazza meglio della seconda"

GP MESSICO F.1: PROVE UFFICIALI

Sorpresa e soddisfazione nel campo Mercedes dopo le qualifiche messicane, ma il leder del Mondiale progetta il controsorpasso.

di

STEFANO GATTI

"Non sono riuscito a migliorarmi nel secondo tentativo ma il primo era già stato speciale. Una bellissima sensazione, credo uno dei miei miglior giri dei sempre. La giornata era iniziata abbastanza bene, poi con le temperature più alte del pomeriggio siamo andati meglio dei nostri avversari. La macchina è stata una gioia da guidare. Dovremo scattare bene al via e mantenere il comando alla prima curva". È un Valtteri Bottas raggiante quello che si presenta davanti ai microfoni pochi minuti dopo aver messo a segno la sua terza pole position stagionale, pareggiando i conti con il proprio capitano.

Lewis Hamilton da parte sua si complimenta con il proprio compagno di squadra, poi confessa il proprio stupore per l'exploit delle Frecce Nere:

"Valtteri è stato fantastico, sta guidando davvero bene. Non pensavamo proprio di poter occupare per intero la prima fila. Se lotteremo con la Red Bull? Non lo sappiamo. Eravamo a sei decimi nelle Libere 3, poi all'improvviso abbiamo trovato un passo decisamente migliore. Sono choccato, ma... lo accetto volentieri!"

Alla sorpresa del suo avversario nella corsa al titolo fa da contraltare la delusione di Max Verstappen. In parte distratto dal "lungo" del proprio compagno di squadra Perez, finito oltre i track limits dopo essere stato a sua volta sorpreso dalla presenza in pista di Tsunoda che procedeva a bassa andatura, l'olandese è pronto a dare battaglia:

"In qualifica abbiamo perso bilanciamento. In più davanti a me ho trovato due piloti fuori traiettoria (proprio Perez e Tsunoda, ndr) e ho dovuto alzare il piede. La pole era alla nostra portata, ma credo che qui la terza posizione in griglia sia meglio della seconda. Sarà una lotta con la Mercedes, è tutto in gioco".