Hamilton campione, Ferrari sul podio con Vettel: emozioni a non finire nel GP della Turchia

GRAN PREMIO TURCHIA F.1

di

STEFANO GATTI

Nelle condizioni più difficili e con il compagno di squadra Bottas fuori gioco da subito, Lewis Hamilton si laurea campione del mondo con una gara tutta all'attacco, iniziata con una partenza da manuale ed una seconda parte di gran premio "in controllo" dopo la sfuriata iniziale del poleman Lance Stroll. Sullo storico podio di Istanbul insieme a Lewis salgono Sergio Perez con l'altra Racing Point ed il ferrarista Sebastian Vettel, scattato dalla sesta fila. Charles Leclerc completa l'ottima domenica ferrarista chiudendo il GP in quarta posizione.

Poteva accontentarsi di correre in difesa ed avrebbe comunque messo le mani sul settimo titolo, Lewis Hamilton. Ma non sarebbe stato... Lewis Hamilton e non avrebbe eguagliato Michael Schumacher ai vertici della storia della Formula Uno e delle corse. Ad Istanbul il Re Nero ha così fortemente inseguito ed alla fine centrato la quarta vittoria consecutiva e la decima di questa stagione, portando il totale a 94. Scattato con la fionda dalla sesta casella (come lui, anzi meglio, solo uno straordinario Sebastian Vettel), Hamilton ha lasciato "sfogare" i piloti di Racing Point e Red Bull, già praticamente certo del completamento della missione titolo. Il suo compagno e (formalmente) unico avversario nella corsa al titolo Valtteri Bottas è finito in testacoda già alla prima curva, disseminando poi di svarioni assortiti una domenica da "fantasma", chiusa in quattordicesima posizione. Davanti, il poleman Lance Stroll a fare l'andatura con un buon margine sul compagno di squadra Sergio Perez e sulle Red Bull di Max Verstappen ed Alexander Albon e sulla Ferrari di un Sebastian Vettel "in palla" come mai prima quest'anno, mentre Charles Leclerc fatica di più ad affacciarsi alla top ten. Il passaggio dalle full wet alle intermediate non cambia di molto il (precario) equilibrio dei valori in pista, fino al testacoda da trecento all'ora sul dritto di Vertappen nell'attacco a Perez. Un errore che taglia le gambe all'olandese, alle prese con un weekend da nervi a fior di pelle, fin dalle qualifiche. Solo nel finale Max (dopo un ulteriore testacoda) riesce a mettersi alle spalle Albon ed a chiudere in sesta posizione un weekend che era invece iniziato con premesse... di tutt'altro tipo. Nella fase centrale Hamilton e Leclerc salgono in cattedra, anche se con obiettivi differenti. Il Re Nero va all'attacco della leadership ed al 36esimo passaggio supera Perez per la prima posizione che non abbandonerà più. Tanto il campione quanto il messicano della Racing Point tirano dritti fino al traguardo (senza ulteriori soste ai box) mentre tutti gli altri piloti del gruppo di testa rientrano ai box per montare un nuovo set di intermedie. Scelta che penalizza pesantemente l'ex leader Stroll: nel tratto finale del GP il canadese esce letteramente di scena, perdendo una posizione dopo l'altra e chiudendo il GP in nona posizione. Volano invece le Ferrari.

Al 41esimo passaggio Leclerc infila Vettel e si lancia all'inseguimento di Perez ma il finale è da film. Con Hamilton "comodamente" al comando, Perez vede ridursi al ritmo di un secondo e oltre al giro il proprio margine sulle Rosse. All'ultimo giro Leclerc infila il messicano ma va lungo alla staccata del lungo rettilineo di ritorno e viene di nuovo infilato sia dalla Racing Point numero 11 che dal proprio compagno di squadra. Sul podio con il neo sette volte iridato Hamilton salgono quindi Perez )(che eguaglia il suo miglior risultato nel Mondiale) ed il pilota che nel 2021 lo sostituirà al volante della Racing Point stessa, in procinto di essere ribattezzata Aston Martin. Alle spalle delle due Ferrari, quinto posto per Carlos Sainz (che sulla Rossa salirà tra ormai poche settimane) ed ottavo per il suo attuale compagno di squadra Lando Norris, autori entrambi di una gara impeccabile, dentro una domenica complicatissima e bagnatissima: anche e soprattutto di champagne per Lewis Hamilton.