F1, Hamilton: "Budget Cap? Ci penso e confido nella Fia"

Inizia il folle weekend di Suzuka

























































Anche Lewis Hamilton ha detto la sua sul caso budget cap, che vede coinvolta la Red Bull del nemico Verstappen. Inevitabile tornare con la mente al finale della scorsa stagione, che laureò l'olandese campione del mondo all'ultima gara. "Certo che mi fa pensare allo scorso anno, questa situazione, come non ho mai fatto in tutta la stagione. Ripenso all'anno scorso, quando loro continuavano a portare aggiornamenti in grado di fare la differenza. Io confido nella Federazione internazionale, spero sia integra e faccia quello che deve fare, se qualcosa non è stato fatto nella maniera giusta", ha detto a Sky.