Haas, Magnussen lascia il team a fine stagione: è ufficiale. Al suo posto ci sarà Ocon

FORMULA 1

Ufficiale la separazione al termine della stagione 2024 tra il pilota danese e la Haas. Al suo posto arriverà Ocon, che farà coppia con Bearman

© Getty Images Kevin Magnussen lascerà la Haas al termine della stagione 2024. Dopo sette anni nella scuderia di Banbury, il pilota danese lascia per la seconda volta la Formula Uno dopo la prima avventura conclusasi nel 2020. Poi il ritorno in Haas nel 2022 al posto di Mazepin con il quinto posto in Bahrain. In questa stagione, Magnussen ha ottenuto cinque punti per la Haas e l'ottavo posto in Austria è stato il miglior piazzamento stagionale. Il momento più alto della sua avventura rimane la pole in Brasile nel 2022, conquistata con un solo giro sul bagnato.

"Vorrei estendere i miei ringraziamenti a tutti al MoneyGram Haas F1 Team: sono orgoglioso di aver corso per un team così eccezionale di persone negli ultimi anni", le parole del pilota danese ai canali ufficiali del club. "In particolare, vorrei ringraziare Gene Haas per il suo impegno nei miei confronti, per avermi riportato indietro nel 2022, quando pensavo, almeno in quel momento, che il mio periodo in Formula 1 fosse finito. Ho trascorso dei momenti fantastici con questo team, ricordi che non dimenticherò mai". Poi conclude: "Anche se non vedo l'ora di iniziare il prossimo capitolo della mia carriera agonistica, resto completamente concentrato sul dare tutto quello che ho per il resto del 2024 con il MoneyGram Haas F1 Team".

AL SUO POSTO C'È OCON

In attesa di scendere in pista in questo weekend, dove la Formula Uno farà tappa in Ungheria, la Haas ha già trovato il sostituto di Magnussen. Si tratta di Esteban Ocon, che al termine della stagione lascerà l'Alpine dopo un'esperienza quadriennale. L'annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Al fianco del francese ci sarà Oliver Bearman, pilota Ferrari classe 2005, pronto alla prima esperienza in Formula Uno dopo il debutto in Arabia Saudita a inizio stagione al posto di Carlos Sainz, fermato da un'appendicite.