Haas, avanti fino al 2028 con le power unit Ferrari

FORMULA 1

Il team principal Komatsu: "La stabilità è una parte fondamentale del nostro sviluppo in corso"

© Getty Images La Haas ha annunciato la rinnovata partnership con la Ferrari per la fornitura dei motori sino al termine della stagione 2028 di F1. "MoneyGram Haas F1 Team e' lieto di confermare l'estensione della sua partnership tecnica di lunga data con la Scuderia Ferrari: il nuovo accordo significa che il team americano continuera' a utilizzare le power unit Ferrari fino al completamento della stagione 2028 del Campionato del Mondo Fia di Formula 1", la nota della scuderia americana.

"Sono entusiasta di estendere il nostro rapporto con la Scuderia Ferrari fino al 2028", ha commentato Ayao Komatsu, team principal di MoneyGram Haas F1 Team. "Come organizzazione - ha aggiunto - abbiamo sempre e solo corso con le power unit Ferrari e avere questa stabilità è una parte fondamentale del nostro sviluppo in corso. Il rapporto con la Scuderia Ferrari è sempre stato speciale per noi: sono stati fondamentali nella genesi del programma fin dai primi tempi e hanno continuato ad essere un prezioso partner tecnico per noi nelle ultime nove stagioni. Sono felice che ora abbiamo altre stagioni davanti. I miei ringraziamenti vanno a Fred Vasseur e alla Scuderia Ferrari per aver continuato a mostrare fiducia nel nostro progetto. Questo annuncio è solo un altro esempio dell'ambizione a lungo termine di MoneyGram Haas F1 Team: i nostri investimenti e la nostra crescita in questo sport continuano".