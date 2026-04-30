Eventi Le livree speciali del GP di Miami

A distinguersi sarà soprattutto Racing Bulls, che con la livrea VCARB 03 offre un look inconfondibilmente estivo. La tinta dominante è il giallo e la presentazione è avvenuta a bordo di un mega yacht ormeggiato in Florida, con tanto di spettacolo di contorno tra wakeboard e jet ski. Insomma: una "festa" in perfetto stile Miami. Indossando la nuova divisa, Liam Lawson e Arvid Lindblad hanno entusiasmato la folla di atleti, creatori di contenuti, giornalisti e fan. Non poteva mancare chi gioca in casa: Cadillac celebra la prima gara sul suolo domestico con una livrea che richiama le radici americane del marchio. I toni rosso e blu della bandiera a Stelle e strisce sono stati inseriti nella tinta principale bianca della monoposto. Sull'ala posteriore compare la scritta "USA" in maiuscolo. Anche Alpine proporrà una variazione stilistica, con il debutto stagionale della livrea "extra yellow". Sviluppata per dare piena visibilità al marchio di e-commerce "Mercado Libre", sponsor del team