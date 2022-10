GP Suzuka, trattori in pista con la Safety: Gasly su tutte le furie

f1 giappone

Clamoroso errore a Suzuka, con due trattori che entrano in pista mentre le monoposto girano dietro la Safety Car

© twitter A Suzuka, a otto anni dal tragico incidente che costò la vita a Jules Bianchi, l'errore si ripete. In regime di Safety Car, con conseguente bandiera rossa per il muro di Sainz al primo giro del GP del Giappone, due trattori sono entrati in pista e hanno spaventato i piloti che stavano passando a ritmo sostenuto. Col rischio di aquaplaning, la presenza dei due mezzi in pista è un clamoroso errore. Gasly, rientrato ai box dopo aver "raccolto" un cartellone per la pista, trovandosi i trattori sul tracciato è andato su tutte le furie.

Rientrato ai box dopo la successiva bandiera rossa, il pilota francese dell'Alpha Tauri è andato a confrontarsi col suo muretto mostrandosi visibilmente nervoso per quanto successo. Anche Max Verstappen, che seguiva la Safety in pista, è stato sorpreso dai trattori, con l'olandese addirittura costretto ad andare sull'erba dopo aver notato la presenza dei mezzi.

IL COMUNICATO FIA

La Fia, dopo quanto accaduto in pista, ha rilasciato un comunicato per spiegare l'esatta dinamica degli eventi e "colpevolizzando" Gasly: “In relazione al recupero dell'incidente al terzo giro, la Safety Car era stata schierata e la gara neutralizzata. L'auto 10 (Gasly), che aveva raccolto danni ed era finita ai box dietro la Safety Car, stava quindi guidando ad alta velocità per raggiungere il gruppo. Mentre le condizioni stavano peggiorando, la bandiera rossa è stata mostrata prima che l'auto 10 passasse il luogo dell'incidente dove era stata danneggiata il giro precedente".