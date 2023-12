GP Sprint 2024: tris per Spielberg e San Paolo, debutto per Miami e Shanghai

FORMULA 1

© Getty Images Saranno sei anche nel 2024 i Gran Premi che saranno preceduti - nella giornata di sabato - dalla gara breve nel formato Sprint. In ordine di... apparizione saranno Cina, Miami, Austria, Stati Uniti, Brasile e Qatar. Si tratterò delle terza volta per Spielberg e San Paolo, della seconda per Austin e Losail e della prima volta per Miami e soprattutto per Shanghai, dove oltretutto la Formula Uno torna a correre dopo quattro cancellazioni consecutive a causa dell'emergenza sanitaria e delle restrizioni che in Cina si sono prolungate molto più che in altre regioni del pianeta.

"Sono lieto di annunciare sei entusiasmanti sedi per gli eventi F1 Sprint della prossima stagione, tra cui le novità Cina e Miami, che saranno entrambe fantastiche aggiunte e offriranno grandi corse a tutti i nostri fan in gara e a casa. Sin dalla sua creazione nel 2021, il formato Sprint è stato coerente nel fornire un aumento del pubblico in TV, un intrattenimento più in pista per i fan durante gli eventi e un maggiore coinvolgimento dei fan sulle piattaforme social e digitali, e non vediamo l'ora di partecipare agli entusiasmanti eventi del prossimo anno". (Stefano Domenicali - Presidente e CEO della Formula 1)

"Sono lieto di confermare i sei eventi Sprint per la prossima stagione e non vedo l'ora che tornino quattro ospitare sedi che hanno fornito un'azione emozionante negli Sprint di quest'anno. L'aggiunta di Shanghai sarà una sfida per i team e i piloti mentre la Formula 1 torna in Cina per la prima volta dal 2019, mentre uno Sprint a Miami aggiungerà una nuova dimensione a un fine settimana avvincente. Dobbiamo continuamente svilupparci e adattarci per assicurarci di fare ciò che è meglio per lo sport, e come tale stiamo lavorando con la FOM e i team per definire la direzione futura del formato Sprint". (Mohammed Ben Sulayem - Presidente della FIA)