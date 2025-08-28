Gp d'Olanda, Leclerc: "Ci crederò sempre, l'obiettivo è vincere"

"In qualifica si è visto bene, nel Q2 eravamo a sette decimi dal leader e in Q3 abbiamo fatto la pole - ha aggiunto -. In gara, invece, quelle piccole cose che non hanno funzionato ci hanno penalizzato e abbiamo dovuto trovare soluzioni al volo". "Vincere? Ci crederò sempre fino alla fine, l'obiettivo è tornare a vincere al più presto - ha concluso Charlse -. L'anno scorso c'è stata una grandissima sorpresa a Monza, speriamo ce ne siano altre così a partire da questo weekend".