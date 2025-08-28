Gp d'Olanda, Leclerc: "Ci crederò sempre, l'obiettivo è vincere"

"Abbiamo imparato la lezione e cercheremo di evitare gli errori commessi in Ungheria"
© Getty Images
Dopo le difficoltà di Budapest e la pausa estiva, Chales Leclerc è carico in vista del Gp d'Olanda e a Zandvoort il ferrarista ha le idee chiare su cosa è successo e sugli obiettivi da raggiungere in pista. "Abbiamo imparato la lezione e cercheremo di evitare gli errori commessi - ha spiegato il pilota della Rossa -. In Ungheria c'erano diverse cose che non funzionavano e ognuna ha pesato in maniera differente sul risultato".
"In qualifica si è visto bene, nel Q2 eravamo a sette decimi dal leader e in Q3 abbiamo fatto la pole - ha aggiunto -. In gara, invece, quelle piccole cose che non hanno funzionato ci hanno penalizzato e abbiamo dovuto trovare soluzioni al volo". "Vincere? Ci crederò sempre fino alla fine, l'obiettivo è tornare a vincere al più presto - ha concluso Charlse -. L'anno scorso c'è stata una grandissima sorpresa a Monza, speriamo ce ne siano altre così a partire da questo weekend".
